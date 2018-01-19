Mercedes-Benz планирует расширить линейку компактных кроссоверов

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Не секрет, что в наши дни популярность компактных внедорожников и кроссоверов на мировом рынке неуклонно растет, а разработчики из немецкого премиального бренда Mercedes-Benz готовы дать клиентам ещё больше таких автомобилей. Разработчики отметили, что в ближайшее время на рынок будут выведены совершенно новые небольшие модели SUV.

Бритта Сигер, глава отдела маркетинга и продаж компании Mercedes-Benz, во время общения с журналистами издания Automotive News в рамках международного автосалона в Детройте отметила, что в ближайшее время компания порадует поклонников компактных кроссоверов выходом целого ряда новинок.

«Сегодня мы видим высокий спрос на наш ассортимент внедорожников и кроссоверов. На данный момент у нас есть несколько идей по добавлению автомобилей SUV в нашу линейку и речь идёт не только о дорогих кроссоверах, но и о моделях начального и среднего уровня», – заявила госпожа Сигер.

К сожалению, подробности о новых моделях от Mercedes-Benz не были раскрыты, но представители бренда намекнули, что модели получат новую мультимедийную систему MBUX, а также компактную модельную платформу MFA2, которая лежит в основе Mercedes-Benz A-Class. Информации о дате дебюта новинок пока нет.