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Кросс-купе Range Rover Coupe замечено на тестах

Сегодня, 12:53

Британские машиностроители отправили на дорожные тесты кросс-купе Range Rover Coupe. Новинка станет одной из топовых моделей производителя. Накануне в глобальной сети появились первые фотографии с купеобразным вседорожником, сделанные автомобильными папарацци.

Снимки с прототипом кросс-купе Range Rover Coupe опубликованы на сайте motor1. Очевидно, что новинка является двухдверной версией обычного Range Rover, однако купеобразный вседорожник обзавелся несколько иной решеткой радиатора, а также видоизмененными светодиодными элементами в передней оптике.

Специалисты заметили, что на месте задней двери кросс-купе Range Rover Coupe имеется небольшой шов. По мнению экспертов, это указывает на то, что в будущем автомобиль может получить четырехдверную модификацию. При этом специалисты не отрицают, что этим швом разработчики пытаются запутать журналистов.

Заметным изменением во внешности кросс-купе Range Rover Coupe стала покатая крыша, являющаяся характерной для транспортных средств в таком кузове. Также вседорожник получил трапециевидные выхлопные патрубки.

 

 

 

Кросс-купе Range Rover Coupe в модельной линейке производителя скорее всего получит место на ступень выше Range Rover SVAutobiography. Машина может стать новой топовой моделью, которая будет продаваться по цене от 200 000 фунтов стерлингов, о чем сообщили инсайдеры.


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