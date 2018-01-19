KIA рискнет предложить американцам дизельный кроссовер Sorento

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После недавнего «дизельного скандала» с Volkswagen доверие американских клиентов к моделям на «тяжелом» топливе резко снизилось, но некоторые автопроизводители всё же рискуют вывести такие модели на рынок США. Сообщается, что до конца 2018 года в дилерских центрах Соединенных Штатов дебютирует кроссовер KIA Sorento, оснащенный 2,2-литровым дизельным мотором CRDi.

Орт Хедрик, вице-президент по планированию продуктов американского подразделения KIA, во время общения с журналистами портала Car and Driver в рамках автосалона в Детройте рассказал, что в 2018 году на рынок США выйдет кроссовер KIA Sorento, оснащенный дизельным мотором. Ожидается, что дебют модели состоится в четвертом квартале года. Господин Хедрик отметил, что на данный момент KIA и организация EPA занимаются сертификацией модели для местного рынка.

Господин Хедрик отметил, что на данный момент в сертификация дизельных автомобилей в Соединенных Штатах существенно усложнилась, поэтому не исключено, что модель доберётся до дилерских центров в начале 2019 года.

Более подробной информации о модели нет, но эксперты уверены, что KIA Sorento для США получит под капот 2,2-литровый дизельный мотор, способный генерировать 1897 лошадиных сил при 440 Нм. Аналогичный двигатель предложен и на европейском рынке.