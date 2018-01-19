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Infiniti продемонстрировала своё видение автомобиля будущего

Вчера, 20:00

Японский автопроизводитель Infiniti представил новый Q Inspiration Concept, призванный дать представление о грядущих автомобилях марки. Концепт-кар получил экономичный турбированный мотор, который полностью меняет архитектуру автомобиля.

Главной особенность прототипа по праву можно считать бензиновый турбодвигатель с изменяемой геометрией, благодаря миниатюрности которого под салон было отведено больше пространства. Как отметили представители Infiniti, данный агрегат объединил «мощность более крупного V6 с крутящим моментом и эффективностью 4-цилиндрового дизельного двигателя».

Infiniti Q Inspiration оснастили приводом на обе колёсные оси, однако на задние колёса приводной вал установили таким образом, чтобы пол в салоне оставался ровным. Примечательно, что задние двери автомобиля будущего раскрываются против хода движения.

 

 

 

В салоне также появились независимые друг о друга сенсорные экраны, а вокруг каждого сидения было создано своё звуковое пространство. Так, в компании позаботились, чтобы пассажиры не спорили о том, что смотреть или слушать. Помимо этого, Infiniti Q Inspiration оборудовали множеством автономных технологий.


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