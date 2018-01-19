BMW вывели на дорожные тесты новый седан 3 Series G20

Сегодня, 10:49

На одном из автобанов BMW в Баварии шпионами был замечен новый седан 3 Series G20. Модель полностью покрыта камуфляжной пленкой, однако особых внешних изменений не предвидится.

Главной особенностью обновленного BMW 3 Series G20 будет новое оборудование и более мощный двигатель. Во время испытаний на местном автобане и проверяли шасси CLAR, а также систему стабилизации.

Новый седан BMW 3 Series G20 будет весить меньше чем актуальная версия. Линейка моторов представлена бензиновым турбодвигателем V3 объемом 1,5 литра, а также битурбированным V6 объемом 3 литра производительностью 380 «лошадей». Последний будет установлен на максимальную версию седана M340i. В паре с моторами будет работать вариаторная КПП ZF на восемь ступеней.

Во время новогодних праздников обычно закрыты такие крупные трассы как Нюрбургринг, поэтому производитель тестировал новый седан BMW 3 Series G20 на своем автобане в Баварии. Видимо руководство решило не ждать окончания праздников и как можно быстрее подготовить новинку.