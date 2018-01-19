Тюнинг-ателье ABT увеличило мощность Audi RS3 Sportback до 493 "лошадей"

Сегодня, 13:09

Тюнеры из ABT Sportsline представили результаты своей работы над «заряженным» Audi RS3 Sportback. С новым спорт-пакетом производительность мотора хэтчбека выросла до 493 лошадиных сил.

Под капотом стандартной модели устанавливается 5-цилиндровый турбированный агрегат объёмом 2,5 литра, генерирующий 395 «лошадей» при 480 Нм. Полноприводный Audi RS3 Sportback ускоряется с места до 100 км/ч за 4,1 секунды, при этом максимальная скоростьхот-хэтча равна 280 км/ч.

Мастера смогли добиться столь увеличения мощности за счёт перепрошивки электроники, нового выпуска и интеркулера. Пока динамические характеристики тюнингового авто остаются в секрете. Отметим, что для Audi RS3 Sportback доступны также дополнительные элементы аэродинамического обвеса, более эффективные тормоза, пружины, стабилизаторы поперечной устойчивости и амортизаторы, в разработке которых участвовала фирма KW. Помимо этого, тюнеры предлагают для модели подвеску с возможностью регулировки величины клиренса.

За указанные доработки тюнеры просят более 15 000 евро. Также для хэтчбека предлагаются фирменные диски колёс по цене от 1 600 до 9 500 евро за комплект.