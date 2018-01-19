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Mitsubishi объявила о выходе новой видеосистемы вместо боковых зеркал

Сегодня, 02:00

Японская машиностроительная компания Mitsubishi объявила о разработке новой видеокамеры, призванной прийти на смену обычным боковым зеркалам заднего обзора. Систему назвали наилучшей, но отдельно отметили, что это мнение является личным.

В пресс-центре Mitsubishi подчеркнули, что новые камеры с высокой четкостью с изменяемой фокусировкой, функционируя вместе с особым ПО, может отслеживать пространство за машиной на дистанции до 100 м. Благодаря внедрению такой системы водитель сможет заранее узнавать о новых участниках дорожного движения.

Однако в настоящее время пока нет более подробной информации о принципе работы названного комплекса. Потому специалисты сейчас ничего не могут сказать о работоспособности новых видеокамер. Однако в анонсе сообщили о преимуществах системы. Применение камер исключает вариант мертвых зон, а благодаря высокому разрешению можно увидеть детали на расстоянии 100 метров. Представители компании отметили, что система может обратить внимание на самых важных и опасных участках автодороги.


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