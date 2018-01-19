Апельсин обманул автопилот Tesla

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Житель США по имени Дейв Миттон нашел способ обмануть автопилот электрокара Tesla. Для этого американцу понадобился обыкновенный апельсин. На это обратило внимание издание Gizmodo.

Автопилот Tesla требует, чтобы водитель держал руки на рулевом колесе. Чтобы освободить себя от этого, американец втиснул в рулевое колесо апельсин. Силы нажатия оказалось достаточно, чтобы обмануть автопилот электрокара. Хитрец решил поделиться своим открытием с общественностью, для чего запечатлел его на видео, и опубликовал его на сайте YouTube. Через некоторые время сюжет американца был удален в целях безопасности.

Официальные лица компании Tesla выступили с комментарием по поводу открытия американца. Специалисты пояснили, что автопилот Tesla представляет собой расширенную функцию помощи при вождении. Чтобы обезопасить себя и пассажиров, водитель должен постоянно держаться за руль.