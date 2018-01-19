Geely опубликовали снимки салона кроссовера Boyuе

Сегодня, 01:00

Китайский автопроизводитель Geely опубликовал официальные снимки интерьера обновленного Boyue. Модель является самым большим кроссовером компании, а старт продаж назначен на март текущего года.

Согласно полученным снимкам обновленный кроссовер Geely Boyue оснастили модифицированной системой мультимедиа и улучшенной панелью приборов. Кроме того, была доработана шумоизоляция, добавлены новые материалы отделки и установлен электрический селектор АКПП.

Два дня назад были представлены официальные снимки экстерьера обновленного кроссовера Geely Boyue. Модель получила новые бамперы, а также иные задние фары. Обновленный кроссовер Geely Boyue будут предлагать по цене от 900 тысяч рублей.

Новое поколение кроссовера будут оснащать теми же двигателями: атмосферник объемом 2 литра мощностью 141 «лошадь» и турбодвигатели объемом 1,8 лира мощностью 163 и 184 «лошади».