«Автотор» в 1,5 раза увеличил производство автомобилей в 2017 году

Вчера, 18:03

Группа компаний «Автотор» отчиталась о своих успехах за 2017 год. По данным калининградского машиностроительного гиганта, в минувшем году он увеличил производство автомобилей на 53,2% в годовом сравнении. За отчетный период предприятие выпустило 144 561 машину.

В 2017 на мощностях ГК «Автотор» выпускалось 29 моделей 5 брендов. В минувшем году предприятие отправило на конвейер обновленный KIA Mohave, представительский седан Genesis G80, BMW 5-й и 7-й серий следующей генерации, ситикар KIA Picanto, а также модель FAW X80.

Также на конвейер ГК «Автотор» в минувшем году стали коммерческие модели южнокорейской марки Hyundai. Грузовики собираются по полному производственному циклу.

Недавно представители группы компаний «Автотор» сообщили, что в нынешнем году предприятие намерено увеличить объем производства автомобилей на 10-15% в сравнении с минувшим годом. Появятся ли на конвейере новые модели, завод не сообщает.