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KIA Rio выбился в лидеры московского авторынка в 2017 году

Вчера, 17:45

В Москве за полный 2017 год дилерские центры смогли реализовать 213 000 новых легковых автомобилей, что на 6,4% выше показателей годичной давности. Первенство на столичном авторынке завоевал KIA Rio (12 700 экземпляров, +8,7%).

Об этом информируют штатные сотрудники аналитического агентства «АВТОСТАТ». Отмечается, что KIA Rio впервые стала лидером московских продаж. Второе место завоевал бывший лидер 2016 года Hyundai Solaris с показателями 12 000 единиц, что на 12,1% ниже результатов 2017 года.

ТОП-3 наиболее популярных транспортных средств в Москве закрыл немецкий седан Volkswagen Polo. За этот временной промежуток в российской столице продали 8 100 штук данной модели (+12,6%). В первую пятерку самых продаваемых в Москве авто попали корейский кроссовер Hyundai Creta и чешский автомобиль Skoda Octavia.


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