В сеть попали фото внедорожника Roewe RX8

Вчера, 18:38

В сеть попали фотографии нового флагманского внедорожника Roewe RX8. Следует сказать, что бренд входит в структуру китайского автогиганта SAIC.

Согласно неофициальной информации, новинку построят на платформе Maxus D90, продажи которого начались в Поднебесной летом 2017 года. Габариты новинки достигают 4923X1930X1810 мм, а величина колесной базы равна 2 850 миллиметров. Под капот новинка получит 2-литровый турбодвигатель с производительностью 224 лошадиные силы. Внедорожник снабдят полным приводом и салоном, рассчитанным на 5 и 7 посадочных мест.

При просмотре выложенных фото становится ясно, что новинку снабдили стильной радиаторной решеткой и светодиодными противотуманными осветителями с квадратными секциями. В функциональном списке Roewe RX8 значатся фирменный мультимедийный центр с внушительным тачскрином, камера заднего обзора, круиз-контроль, помощник спуска-подъема, мониторинг слепых зон, электронный стояночный тормоз, система стабилизации и панорамный электрический люк.

Официально новинку представят в нынешнем году. Пока неизвестно, начнутся ли его продажи вне пределов китайского авторынка.