VistaNews.ru


PSA Group электрифицирует все автомобили до 2025 года

Вчера, 18:20

Французский автомобильный альянс Peugeot-Citroen (PSA Group) планирует до 2025 года полностью электрифицировать модельные линейки брендов Citroen, Peugeot, Opel и DS. Кроме того, до 2030 года компания планирует вывести долю полностью беспилотных автомобилей на отметку в 80%.

Генеральный директор французского автомобильного концерна PSA Group Карлос Товарес во время общения с представителями прессы заявил, что до 2025 года модели всех подконтрольных альянсу брендов получат электрификацию. Речь идёт как о плагин-гибридных, так и о полностью электрических автомобилях. Более подробной информации о грядущих новинках пока нет.

Кроме того, господин Товарес отметил, что до конца следующего десятилетия PSA Group будет реализовывать порядка 80% автономных автомобилей. Уточняется, что речь идёт о беспилотных автомобилях четвертого и максимального, пятого, уровней.

Отмечается, что для автомобильного рынка Соединенных Штатов будут разрабатываться несколько отличные от европейских автомобили, а при их создании будут использованы наработки бывшего владельца Opel и Vauxhall – компании General Motors.

На сегодняшний день сразу несколько автопроизводителей, среди которых Mazda, Volkswagen и Ford, заявили о полной электрификации линеек до 2025 года. Суммарно компании во всем мире вложили в «зелёные» технологии 90 млрд долларов.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.