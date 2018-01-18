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Рассекречена информация о моторе для минивэна проекта «Кортеж»

Вчера, 18:00

Представители Центрального научно-исследовательского автомобильного и автомоторного института (ФГУП «НАМИ») раскрыли внешности и характеристики 2,2-литрового турбомотора российского производства. Отмечается, что новая силовая установка отправится под капот роскошного минивэна линейки «Кортеж», которая получит товарное название Aurus.

На официальной странице ФГУП «НАМИ» в социальной сети Instagram появилось первое изображение рядного турбированного мотора с четырьмя цилиндрами, который предназначается для автомобилей проекта «Кортеж». Отмечается, что мотор оснащается технологией распределенного впрыска топлива и имеет рабочий объём в 2,2-литра.

Изначально предполагалось, что новый 2,2-литровый турбомотор получит отдачу в 250 лошадиных сил, однако в итоге разработчики изменили мощность. Так, российская новинка способна генерировать 245 лошадиных сил при крутящем моменте в 380 Нм.

Ожидается, что такой двигатель будет приводить в движение минивэн поддержки «президентских» автомобилей проекта «Кортеж». Сообщается, что лимузин получит под капот 850-сильный бензиновый V12, а люксовый кроссовер будет приводиться в движение 650-сильным V-образным мотором с восемью цилиндрами. Ранее в Минпромторге озвучили предварительную стоимость моделей Aurus и сообщили, что продажи стартуют в 2019 году.


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