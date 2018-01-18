VistaNews.ru


Автопарк самарской «Почты России» пополнился 69 новыми машинами

Сегодня, 14:53

Согласно данным местных изданий, автопарк подразделения «Почты России» в Самарской области пополнился 69 новыми грузовыми автомобилями. Об этом сообщает пресс-служба Департамента информполитики администрации губернатора региона.

СМИ сообщают, что самарское подразделение компании «Почта России» получило 69 новых автомобилей, среди которых как грузовики, так и коммерческие фургоны. Такой информацией поделились сотрудники пресс-службы Департамента информполитики администрации губернатора самарской области.

Отмечается, что автомобили, которые пополнили автопарк, будут заниматься перевозкой писем и посылок с территории соседних областей. Отмечается, что 17 января сотрудники «Почты России» получили ключи от таких автомобилей как Ford Transit, ГАЗ-3110 и LADA Largus.

Александр Вакуленко, исполняющий обязанности директора УФПС Самарской области, во время общения с журналистами отметил, что новые автомобили позволят не только сделать доставку писем и посылок более оперативной, но создадут более комфортные условия для работников почты.

Все предоставленные самарской «Почте России» адаптированы под нужды предприятия и оснащаются как боковым, так и задним типом загрузки. Кроме того, модели имеют современные экономичные моторы и комфортное место для водителя и экспедиции.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.