Автопарк самарской «Почты России» пополнился 69 новыми машинами

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Согласно данным местных изданий, автопарк подразделения «Почты России» в Самарской области пополнился 69 новыми грузовыми автомобилями. Об этом сообщает пресс-служба Департамента информполитики администрации губернатора региона.

СМИ сообщают, что самарское подразделение компании «Почта России» получило 69 новых автомобилей, среди которых как грузовики, так и коммерческие фургоны. Такой информацией поделились сотрудники пресс-службы Департамента информполитики администрации губернатора самарской области.

Отмечается, что автомобили, которые пополнили автопарк, будут заниматься перевозкой писем и посылок с территории соседних областей. Отмечается, что 17 января сотрудники «Почты России» получили ключи от таких автомобилей как Ford Transit, ГАЗ-3110 и LADA Largus.

Александр Вакуленко, исполняющий обязанности директора УФПС Самарской области, во время общения с журналистами отметил, что новые автомобили позволят не только сделать доставку писем и посылок более оперативной, но создадут более комфортные условия для работников почты.

Все предоставленные самарской «Почте России» адаптированы под нужды предприятия и оснащаются как боковым, так и задним типом загрузки. Кроме того, модели имеют современные экономичные моторы и комфортное место для водителя и экспедиции.