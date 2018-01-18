Mercedes-Benz планирует полностью отказаться от моторов V6

Сегодня, 13:15

Представители немецкого премиального бренда Mercedes-Benz заявили, что в скором времени все моторы V6 будут заменены на рядный двигатели с шестью цилиндрами. Разработчики уверены, что такое решение станет не только практичным, но и более экологичным.

Ола Каллениус, вице-президент отдела исследований и разработок Mercedes-Benz, во время общения с журналистами рассказал, что в скором времени модели компании перестанут выпускаться с бензиновыми двигателями V6. Вместо этого новинки будут получать рядные моторы с шестью цилиндрами, известные по заводскому индексу M256.

Господин Каллениус отметил, что шестицилиндровые рядные моторы могут изготовляться на той же производственной линии, что и двигатели с четырьмя цилиндрами. Оба мотора по большей части имеют идентичную конструкцию.

«На сегодняшний день на мировом рынке доминируют рядные моторы с четырьмя цилиндрами, поэтому есть смысл прибегнуть к аналогичной формуле и с форматом шести цилиндров. Моторы V6 и V8 со временем становятся всё менее практичными и экологичными», – заявил господин Каллениус.

Кроме того, топ-менеджер заявил, что переход на рядные двигатели не будет происходить в одночасье, так как Mercedes-Benz понадобится время, чтобы адаптировать модели к новым моторам.