В сети появился рендер нового хэтчбэка Skoda Fabia

Вчера, 19:00

Инженеры чешской машиностроительной компании Skoda объявили о грядущем дебюте своего нового хэтчбэка Skoda Fabia, концепт которого представят в марте 2018 года на мотор-шоу в Женеве.

Представители бренда отмечают, что внешность новинки перетерпит кардинальные изменения. В социальных сетях появились тизеры нового хэтчбэка Skoda Fabia. При просмотре изображений можно сделать вывод, что новинку снабдят переработанными передними фарами, оформление которых имеет несколько сходств с оптикой обновленного Skoda Karoq. Еще фары могут стать полностью или частично светодиодными. В основном, новый Skoda Fabia получит радикально переделанную внешность.

Кроме того, автопроизводитель объявил о внедрении различных интеллектуальных систем в новинку. Это будут электронные ассистенты и пересмотренный мультимедийный центр.

Если говорить о технических параметрах, то новый Skoda Fabia снабдят такими же двигателями. В подкапотном пространстве новинки разместится 1,5-литровый бензиновый двигатель от Volkswagen, позаимствованный от Volkswagen Polo и SEAT Ibiza. Дебют модели запланирован на март 2018 года в Женеве, но публике пока могут показать прототип хэтчбэка.