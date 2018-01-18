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В Армении запретят праворульные автомобили

Вчера, 20:18

Власти Армении планируют запрет на ввоз праворульных автомобилей. Он вступит в силу 1 апреля текущего года. Правительство страны считает, что из-за невысокой стоимости такого транспорта, его количество вырастет до критической точки.

Власти Армении на намерены вводить запрет на эксплуатацию праворульных автомобилей. На сегодняшний день в стране зарегистрировано 36 тысяч таких машин. При это половина из них попала в Армению в прошлом году. По мнению властей, если ситуацию не взять под контроль, то в скором времени в стране придется вводить левостороннее движение.

Переход на левостороннее движение является долгим и дорогостоящим процессом. В стране изменениям подвергнутся не только ПДД, но и вся инфраструктура. К слову, жители Армении лояльно относятся к праворульным автомобилям. В основном, они привозятся в страну из Японии. Зачастую машины исправны, имеют небольшой пробег и привлекательный ценник.

Стоит сказать, что жители Армении не поддерживают решение властей, и устраивают акции против введения запрета на ввоз праворульного транспорта в страну. Между тем, в Туркменистане с нового года запретили темные автомобили. Кроме того, в стране не разрешают женщинам управлять автомобилем.


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