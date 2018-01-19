В сети обнародовали рендеры Volkswagen ID Cross

Сегодня, 04:00

В интернете обнародовали рендерные изображения грядущего электрокара Volkswagen ID Cross. Массовое производство новинки запланировано на 2020 год.

Отмечается, что названный электромобиль Volkswagen ID Cross представили в 2016 году на мотор-шоу в Шанхае. Электрическую модель снабдят двумя электродвигателями суммарной отдачей 302 лошадиных сил и 83-киловаттным аккумулятором. До первой «сотни» электрокар берет разгон за 6 секунд а запас хода без дополнительной зарядки достигает 500 километров.

Volkswagen ID Cross - это уже вторая серийная модель после пятидверного хэтчбэка 2019 модельного года. Существует вероятность, что она не станет автономной, но если она получит такой же спортивный вид как на изображении, то авто может быть очень востребованным. Задняя половина взята инженерами у иных моделей, но в целом внешность машины достаточно привлекательна.