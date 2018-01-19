Самый популярный в Китае минивэн Wuling Hongguang получил обновление от GM

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В прошлом году в Китае удалось реализовать 550 000 Wuling Hongguang, а в 2016 и того 650 000 единиц. В результате General Motors решили выпустить обновление самому популярному минивэну на авторынке КНР.

Обновление минивэна Wuling Hongguang, который также известен как Chevrolet Enjoy, разрабатывали совместно с SAIC-Wuling. В результате новинка получила комфортный салон, несмотря на то, что габариты модели уменьшились: длина до 4 420 мм, ширина – 1 600 мм, высота – 1 750 мм, а база колес – 2 700 мм.

Минивэн Wuling Hongguang по-прежнему доступен в пяти, семи и восьмиместном исполнении. Внешний вид получил современные угловатые формы, обновленные передние и задние фары, а также доработанные бамперы. Модель оснастили 1,5-литровым двигателем производительностью 105 «лошадей», который работает на бензине.

Примечательно, что минивэн Wuling Hongguang является самой популярной американской моделью на авторынке Китая.