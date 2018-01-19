VistaNews.ru


Самый популярный в Китае минивэн Wuling Hongguang получил обновление от GM

Сегодня, 00:00

В прошлом году в Китае удалось реализовать 550 000 Wuling Hongguang, а в 2016 и того 650 000 единиц. В результате General Motors решили выпустить обновление самому популярному минивэну на авторынке КНР.

Обновление минивэна Wuling Hongguang, который также известен как Chevrolet Enjoy, разрабатывали совместно с SAIC-Wuling. В результате новинка получила комфортный салон, несмотря на то, что габариты модели уменьшились: длина до 4 420 мм, ширина – 1 600 мм, высота – 1 750 мм, а база колес – 2 700 мм.

 

Минивэн Wuling Hongguang по-прежнему доступен в пяти, семи и восьмиместном исполнении. Внешний вид получил современные угловатые формы, обновленные передние и задние фары, а также доработанные бамперы. Модель оснастили 1,5-литровым двигателем производительностью 105 «лошадей», который работает на бензине.

 

Примечательно, что минивэн Wuling Hongguang является самой популярной американской моделью на авторынке Китая.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.