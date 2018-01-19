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Hyundai N появится в автосимуляторе Forza Motorsport 7

Сегодня, 03:00

Недавно южнокорейский автопроизводитель Hyundai показала новый Hyundai Veloster Turbo 2018 и его спортивный вариант Hyundai Veloster N на Детройтском автосалоне. На премьере представители компании объявили, что обе машины будут фигурировать в автомобильном симуляторе Forza Motorsport 7.

Обе новинки приедут в США немного позже, но любители Forza Motorsport 7 могут уже скоро их испытать в игре, так как они попадут в игру, которую уже можно загрузить. Геймеры полностью смогут оценить дизайнерские наработки на Hyundai Veloster Turbo 2019 и Hyundai Veloster N за счет использования функции Forzavista, внедренной в Forza Motorsport 7. Любая машина четко прорисовывается на экране, а пользователям предоставляется возможность рассмотреть все подробности.

Как только геймер получает авто в свое распоряжение, он используя тонкие настройки, может сделать свои авто уникальными, оснастив новыми дисками, моторами и подвесками. Также имеется возможность задать персональные динамические параметры, гоночные ливреи и уникальную расцветку.


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