Mercedes-Benz вывел на тесты «убийцу» Tesla Model X

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Немецкие машиностроители продолжают разработку электрического кроссовера Mercedes-Benz EQ C, на что указывают шпионские фотографии. Автомобильные папарацци запечатлели прототип вседорожника на тестах ща Полярным Кругом. Новинка получила прозвище «убийца» Tesla Model X, так как некоторыми экспертами рассматривается как основной конкурент кроссовера Tesla Model X.

Предвестник серийного кроссовера Mercedes-Benz EQ C предстал перед общественностью еще в 2016 году в Париже. Шоу-кар под названием Generation EQ имеет два мотора, вращающие обе оси. Их суммарная производительность равна 408 л.с.

До первой «сотни» концепт Generation EQ разгоняется менее чем за 5 секунд. С такой динамикой кроссовер «догоняет» высокопроизводительный Mercedes-AMG GLC 43. Силовая установка автомобиля питается от аккумуляторных батарей емкостью 70 кВт-ч, благодаря чему машина способна без подзарядки проехать 500 километров.

Рыночная версия кроссовера Mercedes-Benz EQ C спроектирована на шасси EVA. Платформа создавалась именно для электрических моделей, в ее основу входят высокопрочная сталь и алюминий.

Продажи Mercedes-Benz EQ C начнутся в течение 2019 года. Производиться машина будет в Алабаме, и на организацию выпуска модели немцы намерены потратить около миллиарда долларов. Кроссовер будет конкурировать с Tesla Model X, Audi E-tron и Jaguar I-Pace.