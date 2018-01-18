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Mercedes-Benz показала удлиненный кроссовер Mercedes-Benz GLC L

Сегодня, 12:57

Немецкий люксовый автопроизводитель Mercedes-Benz вывел на рынок удлиненную версию своего кроссовера Mercedes-Benz GLC L. Новинка предназначена для поднебесного авторынка и его первые фотографии обнародовало издание CarNewsChina.

Новый удлиненный кроссовер шпионы засняли на совместном мероприятии Beijiing-Benz, которое прошло в Пекине. Размеры автомобиля достигают 4760X1890X2970 миллиметров, а величина колесной базы составляет 2970 мм. Отмечается, что новый Mercedes-Benz GLC L будет иметь те же силовые параметры, что и стандартная версия.

В Китае под капотом Mercedes-Benz GLC L разместится 4-цилиндровый силовой агрегат объемом 2,0 литра, генерирующий производительность 184, 211 и 245 л.с. Стоимость новинки достигнет 415 000 юаней, а главным конкурентом новинки в КНР станет длиннообразный кроссовер Audi Q5.


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