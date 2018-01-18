На обкатку вывели автомобили проекта "Кортеж"

Сегодня, 11:07

Эксперты начали приемку в спецгараж и обкатка автомобилей из проекта «Кортеж». Об этом сообщают журналисты профильных СМИ.

В составе проекта «Кортеж» входят минивэн, седан и лимузин. На лимузине на инаугурацию должен приехать новоизбранный президент России. В настоящее время эксперты вывели на тест-драйв эти машины, чтобы начать тренировать водителей и найти все возможные неполадки в авто.

По заявлением источников, близких к проекту, это длительный процесс и он может занять не один месяц. При этом много времени уйдет на оформление нужных документов.

Ожидается, что широкая общественность увидит эти авто в мае, но к ФСО авто приедут раньше. Ориентировочная стоимость автомобилей проекта «Кортеж» в розничной продаже составит 6 000 000 7 000 000 рублей, а построят машины, предназначенные для высших чиновников, инженеры ФГУП НАМИ на архитектуре ЕМП.