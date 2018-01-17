МВД прикроет еще одну лазейку для пьяных водителей

Вчера, 22:00

МВД внесло предложение, согласно которому водителей, которые после ДТП употребили спиртное для того, чтобы скрыть его присутствие в крови, будут лишать возможности уйти от уголовного преследования. Об этом сообщает портал проектов нормативных актов.

На сегодняшний день в отношении автолюбителя, который употребил алкоголь, наркотики либо психотропные препараты после совершения аварии или после остановке авто сотрудником ГИБДД, до прохождения медосмотра, открывается административная ответственность. Сообщается, что водители для получения смягчающего наказания могут специально пойти на такой шаг, совершив административное правонарушение, так как боятся наказания, предусмотренного статьей 264 УК РФ.

В этом случае правоохранители отказывают в возбуждении уголовного дела, так как из-за употреблении нарушителем алкоголя не представляется возможным установить факт нахождения лица в таком состоянии в момент совершения ДТП либо остановки машины работником ДПС.