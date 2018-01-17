Infiniti начнет производство первых электрокаров в 2021 году

Вчера, 18:30

Японский премиальный бренд Infiniti отправит свои электрокары на конвейер в 2021 году. Данная информация озвучена пресс-центром марки, сославшимся на заявление президента и исполнительного директора Infiniti Хирото Сайкава.

Топ-менеджер отметил, что экстерьер электрических новинок будет разрабатываться с учетом внешности концептуальной модели Infiniti Q Inspiration, дебютировавшей в Детройте. Infiniti будет выпускать не только полноценные электрокары, но и частично электрифицированные модели (e-POWER). Второй вариант предусматривает использование силовой установки, которая состоит из небольшого бензинового агрегата, подзаряжающего аккумуляторы, которые, в свою очередь, питают электромотор, выступающий движущей силой транспортного средства. По словам разработчиков, такая схема обеспечивает независимость от внешнего источника зарядки батарей, увеличивает запас хода машины, а это дает ей преимущества полноценного электрокара, которыми все больше интересуется потребитель.

Внешняя составляющая концептуальной модели Infiniti Q Inspiration является заслугой дизайнера Карима Хабиба. Он утверждает, что шоу-кар «переносит привычную архитектуру седана на следующую эволюционную ступень». Также в Infiniti пояснили, что концепт Infiniti Q Inspiration стал первым образцом того, как будут выглядеть следующие модели бренда.