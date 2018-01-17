В Калифорнии ввели цифровые автомобильные номера

Вчера, 17:35

Американская компания Reviever Auto намерена выпустить 100 000 цифровых номеров для автомобилей в штате Калифорния. Технологии дали название RPlate Pro и она прошла полную сертификацию.

В 2018 году в Калифорнии выпустили 100 000 цифровых регистрационных номеров, созданных инженерами фирмы Reviever Auto. Новинка сделана в виде небольшого электронного экрана. Габариты нового RPlate Pro сопоставимы с обычными номерами, принятыми в Калифорнии, но цифровой номерной знак толще и тяжелее. На цифровой дисплей выводится не только госномер, но и ряд предупреждающих стикеров.

Спецификой новинки выступает постоянное соединение с интернетом. Следует сказать, что согласно законодательству США номера нужны только во время движения, а при парковке авто на дисплей выведут рекламу, благодаря чему обладатель машины получит дополнительную прибыль. Также этот номер может пройти регистрацию через интернет, что избавит от посещения полиции. Сколько придется отдать за новинку, не уточняется.