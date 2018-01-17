«АвтоВАЗ» назначил новым директором по маркетингу LADA Фабьена Гульми

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Согласно данным российских изданий, новым директором по маркетингу LADA стал французский маркетолог Фабьен Гульми – назначение произошло с 1 января нынешнего года. Отмечается, что специалист ранее работал во французском офисе компании Renault, где получил богатый опыт в продажах и рекламе.

Российские СМИ сообщают, что 1 января 2018 года компания «АвтоВАЗ» получила нового директора отдела маркетинга и продаж, которым стал Фабьен Гульми. Отмечается, что до работы с брендом LADA господин Гульми занимался маркетингом и продажами автомобилей Renault.

Фабьен Гульми занял первую должность в Renault Group в 1995 году, после чего спустя несколько лет специалист перешел в Renault Retail Group, где занял должность директора по послепродажному обслуживанию автомобилей бренда. В дальнейшем господин Гульми стал главой крупнейшего в Париже дилерского центра Renault.

В 2005 году Фабьен Гульми стал главой стратегического департамента немецкого подразделения Renault, а в 2007 году маркетолог возглавил проект по мировому продвижению линейки Renault Laguna. В 2009 году Гульми перешел в Renault Business LCV, а в дальнейшем стал стратегическим директором по глобальным продажам коммерческих автомобилей Renault.