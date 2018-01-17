На заводе Ford Sollers в Елабуге внедрят 3D-очки дополненной реальности

Вчера, 23:00

Компания Ford Sollers намерена начать пробный проект по оснащению работников своего предприятия в Елабуге трехмерными очками дополненной реальности. Раньше эта технология прошла тесты в Набережных Челнах.

Об этом сообщает пресс-центр Ford Sollers. Специалисты считают, что реализация этого проекта позволит оптимизировать логистические процессы и определить новые задачи. Для осуществления проекта не надо вкладывать денежные средства. Благодаря 3D-очкам работники могут автоматизировать поставку нужных комплектующих на конвейер, снизить число ошибок и освободить руки оператора, чтобы он быстрее мог собирать заказы.

В ходе работы сотрудникам в складском помещении на стекло устройства выводят необходимый список компонентов, их количество и местонахождение, а стрелка навигации указывает на направление поиска ячейки. Если оператор взял из ячейки запчасть, то он подтверждает осуществление операции. Применение данного новшества дает возможность еще контролировать действия работника, так как он не может подтверждать исполнение операций, если не присутствует рядом с нужной ячейкой, или если число набранных деталей не совпало с необходимым.