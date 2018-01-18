Кроссовер Datsun Cross рассекретили за день до премьеры

Сегодня, 04:00

18 января состоится официальный дебют бюджетного кроссовера Datsun Cross. При этом, за день до презентации транспортного средства, в интернете появились изображения, которые в некотором смысле рассекретили паркетник.

Японцы привезут кроссовер Datsun Cross в Индонезию для презентации. Кроме того, именно эта страна выступит в качестве первого рынка для нового паркетника. О ценнике транспортного средства пока нет информации.

Основой для модели Datsun Cross послужила платформа, на которой построен компактный минивэн Datsun GO+. Спереди паркетник похож на концептуальный Datsun Go Cross, представленный общественности еще в 2015 году. Серийный Datsun Cross получил соответствующий обвес из пластика и рейлинги на крыше. Инсайдерские данные гласят, что дорожный просвет кроссовера составляет 200 миллиметров.

Выглядит кроссовер Datsun Cross небольшим, но в его салоне имеются семь посадочных мест. Для автомобиля предусмотрена современная информационно-развлекательная установка с сенсорным дисплеем.

Моторный отсек кроссовера Datsun Cross занят установкой объемом 1,2 литра, мощность которой составляет 68 л.с. Она комплектуется бесступенчатым вариатором. После начала продаж в Индонезии, кроссовер Datsun Cross отправится в Индию и ЮАР. На рынке России реализовываться не будет.