VistaNews.ru


Кроссовер Datsun Cross рассекретили за день до премьеры

Сегодня, 04:00

18 января состоится официальный дебют бюджетного кроссовера Datsun Cross. При этом, за день до презентации транспортного средства, в интернете появились изображения, которые в некотором смысле рассекретили паркетник.

Японцы привезут кроссовер Datsun Cross в Индонезию для презентации. Кроме того, именно эта страна выступит в качестве первого рынка для нового паркетника. О ценнике транспортного средства пока нет информации.

Основой для модели Datsun Cross послужила платформа, на которой построен компактный минивэн Datsun GO+. Спереди паркетник похож на концептуальный Datsun Go Cross, представленный общественности еще в 2015 году. Серийный Datsun Cross получил соответствующий обвес из пластика и рейлинги на крыше. Инсайдерские данные гласят, что дорожный просвет кроссовера составляет 200 миллиметров.

Выглядит кроссовер Datsun Cross небольшим, но в его салоне имеются семь посадочных мест. Для автомобиля предусмотрена современная информационно-развлекательная установка с сенсорным дисплеем.

 

 

 

 

Моторный отсек кроссовера Datsun Cross занят установкой объемом 1,2 литра, мощность которой составляет 68 л.с. Она комплектуется бесступенчатым вариатором. После начала продаж в Индонезии, кроссовер Datsun Cross отправится в Индию и ЮАР. На рынке России реализовываться не будет.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.