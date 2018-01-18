Составлен ТОП-5 лучших отечественных машин для начинающих водителей

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Отечественные авто имеют хорошие технические характеристики, а также низкую стоимость. Автоэксперты составили ТОП-5 идеальных российских машин, которые подойдут начинающим водителям.

Возглавляют рейтинг «Жигули», которые выпускали с 1970 по 2014 год. За этот период удалось собрать почти 1,5 млн единиц. Любая поломка данного авто не вызывает серьезных проблем и легко устраняется.

Второе место автоэксперты отдали LADA 110, которую собирали с 1995 по 2008 год. Главным преимуществом модели стал просторный салон и экономный двигатель, а также достаточно низкая цена.

Третью позицию заняла LADA Kalina, которую стали собирать с 2004 года. Авто рассчитано для езды по городу, а преимуществом стали небольшие габариты, экономный мотор и современное оснащение салона.

Четвертое место досталось ВАЗ-2121 «Нива», которую начали собирать в 1977 году. Автомобиль выигрывает за счет компактности, полноприводного исполнения, простой конструкции и приятного дизайна.

Замыкает ТОП-5 идеальных машин для начинающих водителей «Волга». Особенностью модели стал просторный салон, повышенный комфорт и надежность.