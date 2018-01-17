В Улан-Удэ замечен автомобиль из "Безумного Макса"

Сегодня, 14:00

Жители Улан-Удэ стали свидетелями загадочного вездехода, судя по внешности которого, он сделан из нескольких знакомых россиянам автомобилей. Фотографии, на которых запечатлено необычное транспортное средство, быстро разошлись по глобальной сети и активно обсуждаются пользователями интернета.

Первым ресурсом, который показал фотографии загадочного вездехода в Улан-Удэ, стала группа «Аноним 03» в социальной сети «ВКонтакте». Транспортное средство было запечатлено 16 января на территории 102 квартала.

Передняя часть машины выглядит как военный вездеход из-за характерного цвета ее кабины. Она взята от модели ВАЗ-2106. В интернете пользователи шутят, что по Улан-Удэ ездит автомобиль из фильма «Безумный Макс». К слову, неясно, как на такое транспортное средство реагируют инспекторы ГИБДД.