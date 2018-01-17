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В Улан-Удэ замечен автомобиль из "Безумного Макса"

Сегодня, 14:00

Жители Улан-Удэ стали свидетелями загадочного вездехода, судя по внешности которого, он сделан из нескольких знакомых россиянам автомобилей. Фотографии, на которых запечатлено необычное транспортное средство, быстро разошлись по глобальной сети и активно обсуждаются пользователями интернета.

Первым ресурсом, который показал фотографии загадочного вездехода в Улан-Удэ, стала группа «Аноним 03» в социальной сети «ВКонтакте». Транспортное средство было запечатлено 16 января на территории 102 квартала.

Передняя часть машины выглядит как военный вездеход из-за характерного цвета ее кабины. Она взята от модели ВАЗ-2106. В интернете пользователи шутят, что по Улан-Удэ ездит автомобиль из фильма «Безумный Макс». К слову, неясно, как на такое транспортное средство реагируют инспекторы ГИБДД.


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  • Виктор
    Сегодня, 15:04

    На месте инспектаров ГБДД я б проверил бы автомобиль на безопасность, и зарегестрировал без лишних проволочек. На вид автомобиль хороший. Таких Кулыбиных нада поощрять 

     Так держать!!!!! 

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