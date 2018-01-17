Россия поднялась на 12 место среди крупнейших авторынков мира

Вчера, 20:02

В 2017 году Россия взлетела на 12-ю позицию в списке наиболее крупных мировых авторынков. В минувшем году российские дилеры продали 1 600 000 новых легковых авто, что на 12% выше результатов годичной давности.

Об этом сообщают штатные сотрудники аналитического портала «АВТОСТАТ». Россия в перечне крупных авторынков потеснила Мексику, где объем реализации авто упал до 1 530 000 единиц (-4,6%).

Абсолютным лидером на мировом рынке авто остается Китай, где продано за 2017 год 24 млн новых транспортных средств, что на 2,7% больше показателей 2016 года. На втором месте расположились США (17 500 000 экземпляров, 1,9%). Третья позиция досталась Германии (3 440 000 ед., +2,7%). ТОП-5 закрыли Индия (3 200 000 шт., +8,7%) и Япония (2 940 000 ед., +5,1%).

В первую десятку наиболее больших глобальных авторынков попали Великобритания (2 540 000 ед.), Бразилия (2 170 000 шт.), Франция (2 110 000 ед.), Канада (2 040 000 шт.) и Италия (1 970 000 ед.). На 11-й строке числится Южная Корея (1 800 000 шт.).