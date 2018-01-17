Новый Mercedes-Benz CLA впервые замечен на дорожных тестах

Сегодня, 13:06

Разработчики немецкого премиального бренда Mercedes-Benz вывели на дорожные тесты новое поколение компактного Mercedes-Benz CLA, который является самым доступным седаном компании. Фотошпионы смогли запечатлеть новинку во время прохождения первых дорожных тестов.

Судя по свежим шпионским фото, которые появились на страницах американского портала motor1, новый Mercedes-Benz CLA получит стильный кузов типа фастбек, как и производительный суперкар Mercedes-AMG GT. На данный момент модель является самым доступным седаном Mercedes-Benz, но это изменится с появлением Mercedes-Benz A-Class Sedan.

Что касается внешности, то новый Mercedes-Benz CLA тестируется в полностью серийном кузове, но на капот автомобиля нанесён дополнительный слой камуфляжа. Передняя часть кузова примечательна полностью пересмотренной оптикой и решеткой радиатора, а сзади расположился компактный аэродинамический спойлер.

Ожидается, что интерьер нового Mercedes-Benz CLA будет мало чем отличаться от салона рассекреченного недавно Mercedes-Benz A-Class. Седан получит полностью цифровую приборную панель, диагональ которой будет увеличиваться пропорционально стоимости конкретной комплектации. Ожидается, что дебют Mercedes-Benz CLA состоится в 2019 году.