Opel пропустит автосалон в Женеве из-за отсутствия «больших» новинок

Вчера, 19:00

Немецкий бренд Opel, который не так давно перешел во владение PSA Group, принял решение пропустить автосалон в Женеве в 2018 году из-за отсутствия новых моделей. Отмечается, что обновления и рестайлинговые версии моделей будут демонстрировать публике на локальных мероприятиях.

Журналисты американского издания Automotive News со ссылкой на пресс-службу компании Opel сообщают, что немецкий бренд не планирует в нынешнем принимать участия в международном автосалоне в Женеве, который считается одним из самых значимых европейских мотор-шоу. Разработчики признались, что им попросту нечего показать публике, так как на 2018 год не планируется громких премьер.

Справедливости ради стоит отметить, что в 2017 году компания Opel представила сразу семь новых автомобилей, главными из которых стали кроссоверы Opel Grandland X и Opel Crossland X. Так, материнская компания PSA привезёт в Женеву модели брендов DS, Peugeot и Citroen.

Не стоит забывать, что в конце 2017 года компания Opel приняла новую стратегию, которая предусматривает сокращения расходов. Так, до 2024 года все модели бренда перейдут на универсальные платформы от PSA, а рестайлинговые версии автомобилей будут представляться на локальных мероприятиях, а не на международных автосалонах. К 2025 году Opel планирует вернуться положительным финансовым результатам.