Представлена самая быстрая версия Land Rover Defender

Сегодня, 14:30

Британские машиностроители представили лимитированный внедорожник Land Rover Defender с V8 и АКПП, посвященный семидесятилетию модели. Она выйдет на рынок в количестве 150 экземпляров. По словам разработчиков, они отправят в продажу самый быстрый Land Rover Defender в истории британской марки.

Лимитированный Land Rover Defender имеет в моторном отсеке пятилитровый бензиновый агрегат V8. Производительность мотора составляет 400 лошадиных сил. С такой установкой внедорожник разгоняется до первой «сотни» за 5,6 секунды. Порог скорости автомобиля обозначен на отметке в 170 километров в час. Для агрегата предусмотрена восьмидиапазонная автоматическая трансмиссия ZF со спортивным режимом.

В списке оснащения лимитированного Land Rover Defender также числятся модернизированная тормозная система и 18-дюймовые колесные диски. Также автомобиль получил кресла спортивного образца фирмы Recaro и улучшенный мультимедийный комплекс Land Rover Classic. Стоимость новинки составит от 150 000 фунтов стерлингов.

Между тем, уже ведутся тестирования следующей генерации легендарного Land Rover Defender. Подробности новинки пока не озвучиваются, но инсайдеры утверждают, что машина основана на алюминиевом шасси. Также ожидается, что в следующем Land Rover Defender будут использованы технологии новых моделей альянса Jaguar Land Rover.