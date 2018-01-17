"АвтоВАЗ" вывел на тесты обновленный седан LADA Granta

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На страницах российских автомобильных изданий появились свежие шпионские фото предсерийного прототипа рестайлинговой версии российского седана LADA Granta. Первые фото с научно-технического центра компании «АвтоВАЗ» опубликовало сообщество «Русский автомобиль» в социальной сети «ВКонтакте».

Судя по свежим шпионским фото, рестайлинговая версия бюджетного седана LADA Vesta проходит дорожные тесты на территории научно-технического центра компании «АвтоВАЗ». Отмечается, что новинку тестируют в плотном камуфляже, однако можно заметить, что передняя часть кузова прототипа имеет некоторые сходства со «старшим» LADA Vesta, в то время как номерной знак теперь располагается на крышке багажника, а не на бампере.

Что касается дизайна интерьера, то тут точной информации пока нет. Ожидается, что новый LADA Granta из-за принадлежности к бюджетному сегменту сохранит аскетичный интерьер, но компоновка центральной консоли несколько изменится.

Публичная премьера рестайлингового LADA Granta состоится в рамках международного автосалона в Москве в 2018 году, в то время совершенно новое поколение дебютирует в 2021 году и получит шасси от Renault Logan, которое сложно назвать новым. Вместе с тем платформа получит модернизацию и адаптируется к российским дорожным условиям.