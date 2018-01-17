Минпромторг введёт субсидирование скидок на продажу российских авто за рубежом

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Согласно информации газеты «Ведомости», Министерство промышленности и торговли России разработало проект постановления, который предусматривает субсидирование скидки на продажу автомобилей отечественного производства за рубежом. Ожидается, что новые нормы смогут стимулировать спрос на российские авто на экспортных рынках.

Согласно данным российских изданий, Минпромторг РФ планирует ввести субсидирование скидки на покупку нового автомобиля российского производства за границей. Так, иностранные покупатели могут получить скидку в 50 000 рублей на модели российской сборки.

Отмечается, что правительство планирует субсидировать скидку в обмен на автомобили, которые сдаются в утилизацию. Возраст таких моделей должен составлять не менее 10 лет, причём последние три года авто должно использоваться потенциальным получателем скидки. Кроме того, продаваемый автомобиль должен быть произведён не позднее 1 октября 2017 года.

Представители Минпромторга не уточняют, сколько средств планируется направить на субсидирование скидок, ведь этот вопрос только готовится к обсуждению и принятию. Стоит отметить, что подобная программа, нацеленная на обновление автопарка, уже действовала ранее на территории России.