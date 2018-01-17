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Ferrari официально подтвердила разработку первого кроссовера

Сегодня, 10:45

Во время автосалона в Детройте автопроизводитель Ferrari анонсировал выход первого кроссовера марки. Президент Fiat Chrysler Automobiles (FCA), которому принадлежит итальянский бренд, Серджио Маркионне добавил, что SUV выпустят уже в конце 2019 или начале 2020 года.

Несмотря на то, что несколько месяцев назад автопроизводитель Ferrari отрицал возможность выпуска кроссовера или внедорожника, сегодня бренд объявил о расширении модельного ряда за счет кроссовера SUV.

Согласно заявлению, это будет уникальный кроссовер, так как он не будет похож ни на одного представителя сегмента. Топ-менеджер Ferrari добавил, что модель станет самым быстрым SUV-авто, как и все модели компании.

Ожидается, что в основу первого кроссовера Ferrari ляжет платформа Ferrari GTC4Lusso и моторная линейка мощных гибридных силовых установок. В результате первый кроссовер марки станет высокопроходимым суперкаром.


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