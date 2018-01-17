"АвтоВАЗ" установил на LADA XRay круиз-контроль с ограничителем скорости

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Российский внедорожный хэтчбек LADA XRay в момент своего дебюта получил довольно широкий и современный список оснащения, но многим водителям не хватало круиз-контроля с функцией ограничения скорости. Российские издания сообщают, что в 2018 году модель получит такую опцию, что существенно облегчит жизнь клиентам.

Не секрет, что на данный момент на левой секции руля хэтчбека LADA XRay располагаются пластиковые вставки, но в 2018 году руль станет полноценно многофункциональным, получив клавиши круиз-контроля. Сообщается, что заводе «АвтоВАЗ» в Тольятти стартовало производство новых LADA Xray с ограничителем скорости, но опция будет доступна только заказчикам нескольких «топовых» комплектаций.

Несколько позже на страницах официального портала бренда LADA появилось сообщение о том, что круиз-контроль и ограничитель скорости предусмотрены для хэтчбеков LADA XRay с 1,8-литровым бензиновым мотором в комплектациях Prestige (788 900 рублей) и Exclusive (845 900 рублей).

Кроме того, комплектации LADA XRay Luxe и Luxe Prestige получили подсветку посадочного места при открывании дверей. Стоит отметить, что раньше некоторые владельцы LADA XRay оснащали свои автомобили ограничителями скорости от LADA Vesta, теряя заводскую гарантию.