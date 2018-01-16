В Минпромторге назвали розничную цену автомобиля «Кортеж»

Вчера, 22:00

В ходе Гайдаровского форума глава Министерства промышленности и торговли РФ Денис Мантуров назвал розничные цены автомобилей «Кортеж». По его словам, стоимость будет стартовать примерно от 6 000 000-7 000 000 рублей.

Господин Мантуров отметил, что перед разработчиками стояла задача создать модели, которые были бы на 15% дешевле автомобилей премиум-класса. В качестве ориентира были взяты цены на Mercedes S-Class и BMW 7-Series с двигателем V12. Это означает, что в начальной комплектации машина проекта «Кортеж» будет предлагаться примерно за 6 000 000-7 000 000 рублей. Кроме того, Денис Мантуров отметил, что НАМИ до конца будущего месяца должен передать ФСО до 16 таких автомобилей.

Напомним, что в рамках проекта разрабатывается семейство авто на унифицированной платформе, включающее минивэн, седан и лимузин. В качестве исполнителя проекта выступает ФГУП НАМИ, а производство планируется наладить на мощностях компании Sollers. Автомобили, на создание которых было выделено 12,4 млрд рублей из бюджетных средств, будут перевозить первых лиц государства.