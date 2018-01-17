Больше тысячи KIA Rio петербургской сборки экспортировали в 2017 году

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Больше тысячи машин KIA Rio, сошедших с питерского конвейера в 2017 году, отправили на экспорт в страны ближнего зарубежья.

Пресс-служба KIA Motors Rus сообщает, что в конце 2017 года на заводе Hyundai Motor Manufacturing Rus в Питере начали изготовление деталей для сборки машин KIA Rio в Казахстане.

За 2017 год с завода выпустили больше 102 тысяч машин KIA Rio, что на 6% больше, чем в 2016 году. Также в минувшем году началась сборка седана KIA Rio нового поколения и его улучшенной версии KIA Rio X-Line.

Завод Hyundai Motor Manufacturing Rus оборудован промышленными роботами, их на предприятии больше 240. 170 из них занимаются изготовлением кузова, остальные красят детали автомобиля. Точечная сварка и покраска кузова на 100% роботизированы.

Завод работает в три смены 5 дней в неделю. Штат завода в Санкт-Петербурге насчитывает 2 200 человек, еще 5 800 занимаются производством компонентов на других заводах по всей стране.