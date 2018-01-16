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Mercedes-AMG планирует расширить линейку «заряженными» электрокарами

Сегодня, 14:40

Немецкое подразделение Mercedes-AMG, выпускающее «заряженные» версии автомобилей Mercedes-Benz и суперкары собственных моделей, не исключает возможности разработки и производительных версий полностью электрических автомобилей. Помимо этого, суббренд планирует отдать больше внимания плагин-гибридным версиям автомобилей.

Ола Каллениус, руководитель отдела научных исследований и опытно-конструкторских разработок Mercedes-Benz, во время общения с журналистами британского издания Autocar отметил, что Mercedes-AMG уже в ближайшее время может начать разработку «заряженного» полностью электрического автомобиля.

«Электрические автомобили от Mercedes-AMG? Почему бы и нет? На данный момент у нас нет какого-то конкретного проекта, но мы уже имеем некоторый опыт в этом», – заявил господин Каллениус.

Очевидно, что топ-менеджер имел ввиду полностью электрический гиперкар Mercedes-AMG SLS Electric Drive, который выпускался тиражом в несколько единиц. Модель не снискала широкой популярности из-за высокой стоимости и недостаточно развитых на тот момент технологий, которые не позволяли добиться удовлетворительного запаса хода.

Господин Каллениус уверен, что поклонники бренда примут электрокары от Mercedes-AMG, хотя сейчас это считается спорным решением. Топ-менеджер напомнил, что ранее консервативные клиенты скептически относились к турбированным моделям, но сейчас это стало нормой.


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