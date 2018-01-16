В Северной Корее начнут выпуск собственных авто под брендом Naenara

Вчера, 18:04

Северная Корея начала рекламную кампанию автомобилей собственного производства. Об этом сообщает пресс-центр посольства КНДР в России.

Машины, которые строят в КНДР, будут выходить под маркой Naenara. В линейке производителя присутствуют легковые машины, микроавтобусы, автобусы и небольшие грузовики. По информации из пресс-релиза, расход топлива легковых машин и автобусов будет не больше 6 литров бензина на 100 километров, грузовики будут расходовать до 8 литров на 100 километров. Максимальная скорость машин разнится от 120 до 180 километров в час.

По планам инженеров, модели будут оснащать кондиционерами, автоматическими стеклоподъемниками, усилителями рулевого управления, электроприводом боковых зеркал заднего вида и системой Start/Stop.

Можно ли будет купить автомобили из КНДР в России, пока не сообщается.