Названы рублевые цены на новый кроссовер Porsche Cayenne

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В России объявлен предзаказ на кроссовер Porsche Cayenne нового поколения. Официальный сайт немецкой марки проинформировал, что минимальная стоимость автомобиля в РФ составит 4 999 000 рублей. До российских дилеров модель доберется в мае текущего года.

Кроссовер Porsche Cayenne третьей генерации дебютировал в сентябре 2017 года во Франкфурте. Колесная база автомобиля не изменилась, и ее размер составляет 2895 мм при габаритах машины в 4918х1983х1696 мм. В багажном отделении стало больше места, и его объем теперь равен 700 литрам.

Porsche Cayenne нового поколения доработан полноуправляемым шасси. Такое решение сделало автомобиль управляемее и маневреннее на высоких скоростях. Базовая версия нового Porsche Cayenne оснащается трехлитровой "шестеркой" с турбонаддувом. Ее производительность составляет 340 л.с. Агрегат комплектуется восьмидиапазонной АКПП. Первую "сотню" кроссовер набирает за 6,2 секунды. Предельная скорость автомобиля ограничена отметкой в 245 км/ч.

В России также будет продаваться спортивный Porsche Cayenne S. Стоимость высокопроизводительной версии кроссовера составит в РФ 6 521 000 рублей. В моторном отсеке автомобиля размещается 2,9-литровый агрегат V6 с двумя турбинами. Производительность двигателя составляет 440 л.с. Машина разгоняется до "сотни" за 5,2 секунды, а порог ее скорости обозначен на отметке в 265 километров в час. Также в России за 9 800 000 рублей будет продаваться 550-сильный Porsche Cayenne Turbo.