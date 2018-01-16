Российский рынок подержанных авто вырос на 2,1% в 2017 году

Вчера, 20:05

По итогам прошлого года российский рынок подержанных легковых авто увеличился на 2,1% или до 5 301 190 единиц. По традиции лидерство среди машин с пробегом удалось сохранить марке LADA, занявшей в 2017 году рыночную долю в 27%.

Как информирует «АВТОСТАТ», россияне приобрели на вторичном авторынке 1 442 975 автомобилей LADA, что на 0,2% меньше, чем в 2016 году. Среди иностранных брендов лидирует Toyota с 586 528 реализованными авто (-0,6%). На третьем месте по уровню спроса разместился Nissan, на таких иномарках с пробегом выбор остановили 284 587 россиян (+3,1%).

В ТОП-10 самых востребованных брендов у семи наблюдается положительная динамика. Наибольший прирост был зафиксирован у южнокорейского KIA (+15,3%). Среди моделей наибольшей популярностью пользуется хэтчбек LADA 2114, перепродажи которого достигли 155 503 единицы (-0,8%). Второе место занял седан LADA 2107 с показателем в 141 172 проданных авто (-3,2). Далее находится бестселлер вторичного рынка среди иномарок Ford Focus (132 731 ед.; +2,6%).

В «десятке» самых популярных подержанных авто больше всего продажи увеличились у Hyundai Solaris (+27,6%). Добавим, что в декабре 2017 года в стране было продано около 471 200 «легковушек» с пробегом, что соответствует росту на 6,9%.