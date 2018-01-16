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Toyota возродит Fj Cruiser для конкуренции с Jeep Wrangler

Сегодня, 13:35

Внедорожник Toyota FJ Cruiser в плане технических характеристик и проходимости мог считаться одной из лучших моделей в сегменте, но низкие продажи автомобиля вынудили разработчиков снять модель с производства. Представители японского бренда заявили, что Toyota планирует возродить модель и сделать её прямым конкурентом Jeep Wrangler.

Джим Ленц, руководитель североамериканского подразделения компании Toyota, во время общения с журналистами портала Motor Trend в рамках автосалона в Детройте заявил, что внедорожник Toyota FJ Cruiser может быть возрожден в формате другого полноприводного SUV. Господин Ленц отметил, что сегодня американские и мировые клиенты заинтересованы в полноценных внедорожниках среднего размера.

«Новый внедорожник будет создан для тех клиентов, которые ищут действительно настоящий полноприводный автомобиль с большим клиренсом, ориентированный на экстремальное бездорожье. Мы не планируем создавать ещё один городской кроссовер», – заявил господин Ленц.

 

Не исключено, что прототипом для наследника Toyota FJ Cruiser станет продемонстрированный недавно концепт Toyota FT-4X, который оснащается уникальной системой полного привода и турбированным бензиновым мотором. Вероятнее всего, новинка будет представлена и в гибридном формате.


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