Первые автомобили проекта «Кортеж» передали в спецгараж ФСО

Сегодня, 13:01

Первая партия представительских авто, разработанных в рамках проекта «Кортеж», добралась до гаража особого назначения, где хранится транспорт высокопоставленных политиков, включая президента. Представители НАМИ опровергли данные о задержке, которые ранее распространили СМИ, заявив, что машины были доставлены в срок.

Отмечается, что 16 серийных автомобилей «Кортеж», как и планировалось, доставили в «президентский» гараж в декабре минувшего года. Ранее ряд российских изданий сообщал, что транспортные средства не удалось передать вовремя из-за возникшей необходимости в доработках. Согласно прежним данным, дату поставки машин пришлось перенести на 15 января.

Представитель НАМИ отметил, что такие сведения не соответствуют действительности, а также добавил, что в текущем году планируется выпустить и поставить не менее 70 представительских авто, построенных на единой модульной платформе.

Напомним, что в перспективе производство машин проекта «Кортеж» наладят на мощностях партнёра в лице Sollers. На создание автомобилей для высших чиновников из бюджета было выделено 12,4 млрд рублей. Дебютная поездка на авто проекта состоится после выборов президента 2018 года в рамках инаугурации.