Новый Jeep Cherokee получил 2-литровый турбомотор

Вчера, 18:34

Американские машиностроители рассказали об обновленном внедорожнике Jeep Cherokee, а также показали, как он будет выглядеть. Автомобиль получил новый мотор с турбонаддувом, а также потерял в весе около 100 килограммов.

Напомним, Jeep Cherokee в актуальном поколении предстал перед общественностью еще в 2013 году и смутил многих своим внешним видом, нетипичным для знаменитой американской марки. Критики дали низкие оценки внедорожнику именно из-за его экстерьера. Тем не менее, руководство Jeep утверждало, что машина получила удачный дизайн. Позже было заявлено, что Jeep Cherokee был представлен в таком виде, чтобы привлечь к себе внимание, и это удалось автомобилю.

Внедорожник Jeep Cherokee 2019 в некотором смысле похож на модель Jeep Compass, но кардинальных изменений во внешности новинки не произошло. Обновленный Jeep Cherokee с обтекаемым кузовом имеет компактную и современную оптику, а также сохранил привычную для модели решетку радиатора. В рамках обновления внедорожник Jeep Cherokee обзавелся иной центральной консолью. Для мультимедийной установки автомобиля предусмотрены дисплеи диагональю 7 и 8,4 дюйма. Информационно-развлекательная установка Jeep Cherokee поддерживает работу с мобильными сервисами Android Auto и Apple CarPlay.

Силовая линейка обновленного Jeep Cherokee дополнена рядным двухлитровым агрегатом с турбонаддувом. Его производительность составляет 270 лошадиных сил.