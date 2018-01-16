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В Санкт-Петербурге цены на подержанные авто выросли на 4%

Сегодня, 12:26

Цены на автомобили с пробегом в Санкт-Петербурге и Ленинградской области по итогам 2017 года увеличились на 4%. Соответствующие подсчёты произвели сотрудники портала по продаже машин Авто.ру.

Стоимость легкового автомобиля, предлагаемого на местном вторичном рынке, в среднем достигает 701 000 рублей. Эксперты отметили, что эта сумма на 18% больше средней стоимости подержанного авто по России, которая составляет 573 000 рублей.

Наибольшей популярностью среди петербуржцев пользуются модели немецкой марки Volkswagen. Второе место заняли отечественные машины LADA, спрос на которые относительно 2016 года вырос почти на 1%. Однако среди моделей по спросу и предложению лидирует Ford Focus.

Чаще всего автолюбители из Ленинградской области и Петербурга покупают автомобили в кузове седан. Далее по популярности следуют хэтчбеки и кроссоверы. За минувший год средний возраст продаваемой машины с пробегом не претерпел существенных изменений и составил 8 лет и 11 месяцев. В целом по стране средний возраст подержанных автомобилей равен 10 годам.


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